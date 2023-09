Ihr tägliches Mond-Mantra für die aktuelle Woche vom 18. bis 24. September 2023

Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. In dieser Woche können Sie die Mondenergien auch schon dafür nutzen, sich auf den neuen Monat vorzubereiten. Er ist schließlich nicht mehr weit. Ein Blick in das Monatshoroskop für September 2023 zeigt Ihnen, was Sie erwartet. Doch nun geht es erst einmal um diese Woche.