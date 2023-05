Löwen haben derzeit gute Sterne, zumindest stimmt die große Richtung, was durchaus optimistisch stimmen darf. Die großen Unruhestifter dieser Woche, Mars und Pluto, befinden sich in einem neutralen Winkel, was aber nicht heißt, dass der Löwe völlig unbeeindruckt von den derzeit kritischen Aspekten am Himmel bleibt. Sich in Sicherheit zu wiegen wäre ein Fehler. Besonders hilfreich kann bei auftauchenden Konflikten in der Umgebung der Schütze-Mond von Mittwoch bis Freitag in Erscheinung treten. Er steht immerhin im Trigon, dem besten Winkel zum Löwen, und kann von dort innerlich ausgleichen, positive Gefühle und Stimmungen bewirken. Hervorzuheben ist das Sextil des Schütze-Mondes am Mittwochabend zu Jupiter, der derzeit viele Löwen regelrecht beflügelt und zu großartigen Leistungen antreibt und motiviert. Dieser Mond-Winkel bringt auf alle Fälle Glück und wenn es „nur“ das Glück im Unglück ist. Er hilft in schwierigen Situationen eine Wende herbeizuführen und macht den guten Zufall zum Begleiter.

