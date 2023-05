Auch der große Gewinn ist für Sie möglich

Sie erleben Wunder, die Sie mit Ihren Wünschen in der Nacht der Sternschnuppen in Ihr Leben holen werden. Aber die magische Konstellation an diesem 11. August wirkt noch dazu sehr stark auf Ihr Sternzeichen, doppeltes Glück. Sie sind einer der großen Gewinner dieser Nacht. Alles wird gut, alles wird einfacher - Sie werden jetzt viele einmalige Glücksmomente erleben, in jedem Bereich Ihres Lebens. Der große Gewinn, die leidenschaftliche neue Liebe, alles ist jetzt möglich.

Ihr Glück: Achten Sie auf plötzliche Chancen, die sich vor Ihnen auftun, auf überraschende Begegnungen mit Menschen, die Sie faszinieren und sich um Sie bemühen. Dahinter kann sich die einmalige Gelegenheit verbergen, die das große Glück in Ihr Leben bringt. Viel gelingt, was sich bislang nur zäh und langsam entwickelt hat.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Ohne Zweifel die Wunschnacht vom 11. auf den 12. August. Bringen Sie zumindest für ein paar Minuten Ihren kritischen Verstand zum Schweigen. Schicken Sie voller Zuversicht Ihre Träume hinauf in den Himmel, auch wenn Sie vielleicht nicht mehr so ganz daran glauben. Wunder geschehen.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenken Ihnen der magische Merkur im eigenen Zeichen und Pluto im Trigon. Sie spüren, was zu tun ist, was Ihnen Geld bringt. Ihr Geschäftssinn ist messerscharf. Sie erspüren in jeder nebensächlichen Bemerkung die Gelegenheit, die Ihnen Geld bringen kann. Auch der große Gewinn ist möglich.

