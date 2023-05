Eine neue Zeit für ein altes Glück beginnt

Sie stehen unter Druck, Sie sind einfach mit Ihrem Leben nicht mehr zufrieden. Der Pluto im Quadrat zu Ihnen fesselt Sie, nimmt Ihnen die Zuversicht, die Sie in der Nacht der Sternschnuppen brauchen, um mit Nachdruck Ihre Wünsche in den Himmel zu schicken. Glauben Sie an sich, fordern Sie vom Kosmos das scheinbar Unmögliche, es geschehen Wunder.

Ihr größter Glücksmoment: Der Mond im Sextil zu Ihnen lässt Sie erkennen, wo Ihre Chancen auf mehr Geld und auch mehr Liebe liegen. Und der Mars gibt Ihnen die Entschlossenheit, das zu tun, was Gewinn einbringt. Entscheiden Sie spontan, dann werden Sie auch den Erfolg haben, den Sie sich schon lange erträumen.

Ihre Chance für eine Wende im Leben: die Wundernacht der Sterne. Gehen Sie hinaus mit dieser Zuversicht und mit diesem Lebensmut, die Ihnen der Mars im Sextil schenkt. Schicken Sie den Wunsch in den Himmel, den Sie sich wirklich voller Sehnsucht erträumen.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: Ihr großer Liebestraum geht in Erfüllung, wenn Ende August die Venus in Ihr Sternzeichen hinüber gleitet. Sie werden dem Menschen, den Sie lieben, wirklich sehr nahe kommen. Eine neue Zeit beginnt für Ihre Partnerschaft, voller gegenseitigem Verständnis und Harmonie.

