Sie entdecken eine neue Geldquelle

Ihre große Zeit voller Kraft und Zuversicht, die die Sonne in Ihrem königlichen Sternzeichen in Ihr Leben trägt. Dazu der Mars, der Sie im Trigon beflügelt. Er macht Sie topfit, zaubert alte Schmerzen, chronische Leiden weg. Sie fühlen sich stark, sind von sich selbst überzeugt. Genau mit dieser Einstellung, mit diesem Selbstvertrauen müssen Sie in die Nacht der Sternschnuppen gehen, dann können Wunder geschehen.

Ihr größter Glücksmoment: Ihre Wunschkräfte sind einmalig. Glauben Sie an sich, was Ihnen nicht schwerfallen wird, dann kann Ihr Lebenstraum in der Nacht der Wunder in Erfüllung gehen. Sie haben einfach Glück. Wenn es Streit gab, alte Vorwürfe, wird sich bis Freitag alles in Wohlgefallen auflösen.

Ihre Chance für die Wende im Leben: Der Mars im Trigon zu Ihnen schiebt Sie an, gibt Ihnen den Mut, etwas Entscheidendes zu verändern. Der neue Job, die neue Aufgabe wird eine starke finanzielle Basis schaffen. Auch die vollkommen unerwartete neue Geldquelle kann sich jetzt für Sie auftun.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: In dieser Woche überzeugen Sie mit Ihrer dominanten Ausstrahlung - Sie verzaubern auch einen Menschen, der Ihnen sehr am Herzen liegt. Vielleicht haben Sie sich in letzter Zeit von ihm entfernt, aber jetzt werden Sie sich wieder sehr nahe kommen. Folgen Sie Ihren Gefühlen.

