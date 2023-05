Der Karma-Mond steht in einer sehr kühlen Beziehung zu Ihrem Sternzeichen. Dennoch bringt er ein Gefühl von Klarheit und Ordnung, das Sie in Ihrem Leben vermissen. Ihr Karma nach dem Chaos voriger Reinkarnationen.

Ihr Problem: Das emotionale Chaos in Ihrem vorigen Leben, Affären, Spielsucht, Pleiten, Verstrickungen ließen Sie als Jungfrau zur Welt kommen, die das Leben neu ordnet. Ihr Karma. Aber durchaus möglich, dass Sie bislang in diesem Leben Ihre Schattenseite auslebten, die Ihre Existenz ins Wanken brachte, Geldschwierigkeiten anzog, schlichtweg das Chaos. Ihr Fluch, den Sie überwinden, in dem Sie eine neue Ordnung in Ihr Leben bringen, Verlässlichkeit, Sicherheit, Stabilität. Das ist Ihre Bestimmung.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Ihr Erfolg baut auf Ihrer Fähigkeit zur Analyse, zum präzisen Einschätzen der Möglichkeiten und gleichzeitig einem schier hellsichtigen Gespür für die großen Chancen, das angeboren ist – und Sie einmal zum überragenden geschäftlichen Erfolg führen wird. Wobei Sie ganz genau erahnen, welche Ihrer Ideen und Visionen realistisch sind, wie sie umgesetzt werden können. Sie sind der kühle Verstandesmensch, der Visionär der Zukunft.

