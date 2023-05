Der Karma-Mond steht in einem beflügelnden Trigon zu Ihrem Sternzeichen. Das nimmt Ihnen Ihre panische Angst vor dem Alleinsein, auch Ihre Abhängigkeit von anderen Menschen, der Sie manchmal verfallen, wenn Sie wieder mal die Ungerechtigkeit anziehen. Ihr Karma.

Ihr Problem: Sie erlebten offene Familienfehden in einem vorigen Leben, viel Hass und Gewalt und nun kamen Sie als Friedensengel auf die Welt, der die absolute Harmonie verbreitet. Ihr Karma, an dem Sie scheitern, weil Sie an der Streitsucht anderer verzweifeln, zum Einzelgänger werden. Ein Fluch, denn nun kann es passieren, dass Sie unbewusst Unfälle, Krankheiten, Ungerechtigkeit anziehen. Besinnen Sie sich auf Ihren Auftrag, Sie müssen versöhnen, Frieden bringen und Gerechtigkeit.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie sind der große Vermittler, das ausgleichende Element, das vollkommen zerstrittene Parteien, vollkommen konträre Meinungen wieder zusammenbringt – als guter Geist, der die Menschen eint. Daheim unter Nachbarn, in der großen Politik, der Diplomatie oder im Betrieb als Chef des Teams. Der die Kräfte bündelt für den gemeinsamen Erfolg. Ein Talent, das zukunftsweisend ist, der große Friedensstifter.

