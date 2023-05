Sie hielten sich bescheiden im Hintergrund, stets verlässlich, diszipliniert, manchmal etwas streng. Jetzt bricht alles aus Ihnen heraus, was Sie bislang unterdrückten, Leidenschaft, tiefe Gefühle, der Mars im Quadrat stürzt Ihre geordnete Welt in ein Chaos.

Was Ihnen der Mars gibt: Mut, vor allem den Mut, zu Ihren Emotionen zu stehen. Wagen Sie das Abenteuer, folgen Sie nur Ihrem Herzen. Es weiß besser, was Sie jetzt brauchen. Sie sind jung, noch einmal ganz jung, lassen Sie Ihre Gefühle tanzen. Das Leben ist schön.

Was Sie erreichen werden: Vielleicht gibt es Gefühle für einen Menschen in Ihrer Nähe, die Sie bislang verdrängten. Weil Sie Angst davor hatten, weil Sie Ihr Leben in ein kleines Chaos stürzten können. Bekennen Sie sich dazu.

Ihr Glücksmoment: Glauben Sie Ihren Gefühlen. Vertrauen Sie Ihrem Herzen, das Sie zu diesem Menschen hinzieht. Sicher nicht ohne Grund. Vielleicht verbirgt sich dahinter das Wesen, das Ihre Seele berührt. Sie werden es erleben, wenn Sie sich öffnen.

