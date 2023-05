Sie überstrahlen jede Party, es ist der ganz besondere Charme, mit dem Sie die Menschen fesseln. Der Mars im Sextil lässt Ihre Schönheit mit Ihrer ganzen Sinnlichkeit und einmaligen Eleganz funkeln. Sie werden jede Rivalin überstrahlen.

Was Ihnen der Mars gibt: Sie turteln, Sie locken, Sie flirten, Sie rücken jeden Ihrer atemberaubenden Auftritte ins richtige Licht. Die ewige Jugend gehört zu Ihrem Karma, das jetzt jede Gesellschaft beherrscht. Ihr charmantes Lachen steckt die Menschen mit Lebensfreude an.

Was Sie erreichen werden: Ihre Chancen beim anderen Geschlecht sind großartig, aber Sie setzen Ihren einmaligen Charme im Beruf, bei wichtigen Geschäften erfolgreich ein, setzen Ihre Wünsche durch. All Ihre enormen Talente rücken jetzt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Ihr Glücksmoment: Sie haben einen einmaligen Auftritt, bei dem Sie Ihre elegante, stilvolle Persönlichkeit wirken lassen. Sie sind Ihr bester Verkäufer, überzeugen mit einem Lächeln, wo andere tausend Worte brauchen. Ihre künstlerische Begabung setzt sich jetzt durch.

