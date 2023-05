Sie bringen den ganz besonderen Zauber in den Alltag, verbreiten eine Atmosphäre der Lebensfreude, die Freunde, Kollegen, auch die Nachbarn anstecken wird. Der Mars im beflügelnden Sextil zu Ihnen lässt Ihre Schönheit erstrahlen, Ihre Aura leuchten. Sie setzen sich perfekt in Szene.

Was Ihnen der Mars gibt: Sie fühlen sich so herrlich jung, Sie sind es auch. In Ihnen ist die Partykönigin erwacht, die einen Flirt wie ein feierliches Ritual der Verführung zelebriert. Ihre Aura strahlt das Feuer der Erfolgreichen aus, mit dem Sie sich jetzt im Beruf behaupten werden.

Was Sie erreichen werden: Ihre beherrschende Präsenz füllt Räume. Sie strahlen einfach das ganz besondere Etwas aus, das Ihnen jetzt die Aufmerksamkeit, aber auch die Anerkennung und den Respekt der Menschen einbringt, auf die es ankommt. Kunden und Chefs.

Ihr Glücksmoment: Es wird Ihnen eine großartige Leistung gelingen, die Sie sich vielleicht selbst nie zugetraut hätten und die Ihnen jetzt die Führungsaufgabe einbringen könnte, von der Sie schon lange träumen. Sie haben den Erfolg verdient.

