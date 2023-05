Die Jungfrau wird, was die direkten Planeteneinflüsse betrifft, derzeit eigentlich nur von Saturn im Quadrat gebremst. Und ja klar, dieser kann unter solch schwierigen Voraussetzungen, wie sie in dieser Woche angezeigt sind, schon einmal doppelt drücken und zuschlagen. Das Glück vieler Jungfrauen ist jedoch, dass dieser Saturn von der Sonne in der ersten Wochenhälfte günstig aspektiert wird. Damit lassen sich Probleme zumindest erhellen, wenn nicht gar lösen. Es ist nur wichtig, dass diese weder verdrängt noch überbewertet werden. Am Montag und Dienstag kann zudem der Skorpion-Mond weiterhelfen, der sich im Sextil zur Jungfrau befindet. Skorpion-Mond ist zwar konfliktreich, aber auch tiefsinnig. Zu beachten ist sein harmonischer Winkel mit Neptun am Montagnachmittag, der geistig großartig inspirieren kann und zu instinktiv richtigen Entscheidungen führt, sofern man jetzt seinem Bauchgefühl traut. Abends steht der Mond außerdem in Konjunktion zu Venus, und am Mittwoch bildet Pluto einen günstigen Winkel mit der Liebesgöttin. Ein guter Augenblick für die Jungfrau, um die eigenen Gefühle zu offenbaren.

