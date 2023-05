Waage gehört wiederum zu den Zeichen, die sich inmitten dieses kosmischen Sturms aufhalten, was sie im Extremfall ganz schön durcheinanderwirbeln kann. Glücklicherweise aber findet die Waage in Jupiter, der sich derzeit in ihrem Zeichen aufhält, den größten und wertvollsten Helfer überhaupt. Mit positivem Denken, dem Vertrauen in Höheres und dem sicheren inneren Gefühl, dass alles gut ist wie es kommt, kann eigentlich nichts schief gehen. Im Gegenteil: Dinge, die im ersten Moment schlecht erscheinen, können jetzt auch eine besonders gute, wertvolle Seite haben. Toll ist für Waage auch der Schütze-Mond am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, wobei vor allem sein Sextil zu Jupiter am Mittwochabend hervorzuheben ist. Ein Aspekt, der nicht nur die Stimmung ungemein positiv beeinflusst. Er kann auch zu wertvollen Einsichten führen und durch positives Denken den Ausweg in verzwickten Lebenssituationen erkennen lassen. Es lohnt sich, in sich zu gehen und nachzudenken und das Gespräch mit Nahestehenden zu suchen. Ein wirklich wertvolles Mondgeschenk.

