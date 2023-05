Sie sind magisch. Der Neumond im Skorpion verleiht Ihnen übersinnliche Wunschkräfte, die Ihnen große Möglichkeiten eröffnen werden. Dabei verwandelt ein scharfsinniger Merkur alles zu Geld, was Sie in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Glauben Sie an sich.

Ihre magische Kraft: Bauen Sie nicht so sehr auf die Vernunft, auf logische Überlegungen. Ihr Bauchgefühl ist jetzt entscheidend, Ihre inneren Eingebungen, die jetzt in irritierenden Bildern in Ihnen aufsteigen werden. Tun Sie, was die Intuition Ihnen eingibt, folgen Sie Ihren Gefühlen, die Ihnen mehr sagen als Analysen.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Auch wenn man versucht, Ihnen etwas anderes einzureden, folgen Sie Ihrem Weg, den Sie eingeschlagen haben. Egal, was die anderen für Entscheidungen treffen. Nur Ihr eigenes Gespür, Ihr eigener Geschäftssinn, der im Augenblick schier hellsichtig außergewöhnliche Möglichkeiten erkennt und richtig bewertet, ist wichtig für Sie. Sie stehen vor einer großen Chance, Sie müssen sie nur erkennen und rechtzeitig nutzen.

