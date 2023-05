Sie stehen unter dem Druck der magischen Konstellation im Quadrat zu Ihnen. Sie fühlen sich unverstanden, ungeliebt, vielleicht sogar ausgenützt. Sie träumen von dem Menschen, der sich ohne Worte in Ihre tiefsten Empfindungen einfühlen kann. Das erfüllt Sie mit einer schier unstillbaren Sehnsucht nach der großen Liebe, dem absoluten Verständnis füreinander.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie brauchen vor allem den Menschen, auf den absolut Verlass ist, der hinter Ihnen steht, ohne große Worte und Schwüre. Nichts darf zwischen Ihnen sein, was Zweifel, Misstrauen aufkommen lässt. Vielleicht sind Sie diesem Bild, das Sie im Unterbewusstsein mit sich tragen, schon einmal begegnet – aber es fehlte doch noch etwas. Die Lebensfreude, die Leichtigkeit, die der perfekte Partner mitbringen muss.

Was die große Liebe verändern wird: Ihre Zwillingsseele bringt ein Gefühl der absoluten Sicherheit und Stabilität in Ihr Leben. Die größte Chance ihr zu begegnen haben Sie Anfang nächsten Jahres, wenn die Venus in den Fischen Sie in Opposition zu einem radikalen Wandel in Ihrem Gefühlsleben herausfordert. Ihre gemeinsame Sehnsucht nach dem Glück eines einfachen, bescheidenen Leben wird Sie zusammenbringen.

