Sie gehören zu den Gewinnern dieser Woche, die der magische Mond verzaubert, mitreißt. Gleichzeitig lässt die Venus und der Mars in herausfordernder Opposition zu Ihnen Leidenschaft und eine tiefe Sehnsucht nach Liebe aufkommen. Ihr bezauberndes sonniges Wesen erwacht, zieht die Menschen an, verbreitet Optimismus und Lebensfreude. Sie ziehen Liebe und Bewunderung an.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Ihr Seelenpartner ist stark, er ruht in sich, hat es zu etwas gebracht – aber gibt Ihnen gleichzeitig die Aufmerksamkeit und Bewunderung, die Sie brauchen. Er wird Sie unterstützen, Ihnen Kraft und Mut schenken, aber sich auch von Ihnen fördern, motivieren lassen. Vielleicht sind Sie ihm schon einmal begegnet, waren aber damals zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Öffnen Sie sich, teilen Sie Ihre Gefühle, Ihre Lebensfreude und Ihre Ängste.

Was die große Liebe verändern wird: Ein ganz besonderer Glücksmoment kann Sie jetzt mit der größten Liebe Ihres Lebens zusammenführen, wenn Sie dafür offen sind – eine Freundin bringt Sie mit dem richtigen Menschen zusammen, in einem magischen Augenblick springen tiefe Gefühle zwischen Ihnen und einem Kollegen über, zu dem Sie sich schon lange hingezogen fühlen.

