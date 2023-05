Das Glück verhätschelt Sie, trägt die große Liebe in Ihr Leben. Sie werden es in diesen Tagen spüren, ein Gefühl der absoluten Zuversicht und des Selbstvertrauens erfüllt Sie. Was der magische Mond im beflügelnden Trigon, genauso die Venus und der Mars aufkommen lassen, und noch dazu Jupiter im eigenen Sternzeichen. Was wollen Sie mehr!

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie sind für dieses Glück wie geschaffen, werden es jetzt mit Ihrem bezaubernden Charme und Ihrer sanften, friedlichen Ausstrahlung anziehen. Ein Glück, eine Liebe in stilvoller Umgebung, die Ihre künstlerischen Talente fördert und lenkt. Ja, Sie brauchen den Menschen, der Sie lenkt, der Ihnen alle Zweifel abnimmt, aber gleichzeitig Ihre verborgenen Talente und Stärken aus Ihnen herausholt.

Was die große Liebe verändern wird: Vielleicht sind Sie schon einmal dieser Liebe nahe gekommen, aber da fehlte etwas. Bei Ihrem Seelenpartner brauchen Sie keine Kompromisse – er wird auf der selben geistigen und gesellschaftlichen Ebene sein wie Sie, was in Ihnen dieses Gefühl der Nähe aufkommen lässt, nach dem Sie sich eigentlich sehnen. Nichts wird Sie mehr von diesem Menschen trennen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages