Sie leben in Angst um Ihre finanzielle Sicherheit, in Angst um Ihre Existenz, besonders unter dem Einfluss eines drängenden Saturns im Quadrat zu Ihnen – obwohl kein Grund für diese Ängste besteht, fürchten Sie das Chaos. Der Pluto und der Merkur im beflügelnden Trigon helfen Ihnen, sich jetzt davon zu befreien.

Ihr Karma, das Sie behindert: Es wurde in Zeiten eines vorigen Lebens geprägt, in dem Ihre Existenz in einem Chaos unterging. Chaotische Familienverhältnisse, chaotische Lebensumstände, vielleicht Krieg, Vertreibung – es waren dunkle Zeiten. Und nun halten Sie krampfhaft am Gewohnten fest, scheuen jedes Risiko, jede Unsicherheit. Sie haben die Neigung, alles zu organisieren, zu analysieren und bringen sich dabei um die spontane Lebensfreude, um die Lust am Zauber des Unerwarteten. Der magische Pluto hilft Ihnen, sich von Ihrem Perfektionismus zu befreien, sich aus diesen Fesseln der Ängste zu lösen und zum neuen Selbstvertrauen zu finden, das Ihre kreativen Stärken fördern wird.

