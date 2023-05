Sie wollen mit allen Mitteln aus der Masse herausragen, das Besondere leisten, besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung gewinnen. Dafür tun Sie alles, unterstützen Sie, fördern Sie mit überschwänglicher Großzügigkeit und Herzlichkeit schwächere Menschen. Ein guter Zug, aber Sie machen sich dabei abhängig von der Bewunderung anderer.

Ihr Karma, das Sie behindert: Der Zwang zur besonderen Leistung, mit dem Sie sich selbst unter Druck setzen, entstand im Scheitern eines vorigen Lebens. Ja, Sie waren einmal ganz oben, spielten die herausragende Rolle in der Gesellschaft. Und Sie stürzten ab, verloren alles, Ansehen, Geld. Nun wollen Sie wieder nach oben, um jeden Preis, ganz unbewusst. Das setzt Sie unter Druck, besonders in Ihren stärksten Zeiten wie jetzt, mit dem Mars und der Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Aber gleichzeitig wird Ihnen dieser Einfluss auch die Kraft geben, sich zu verwirklichen, sich durchzusetzen – Sie müssen sich dabei nur von dieser Sucht nach Anerkennung befreien. Viel wichtiger ist, dass Sie selbst mit Ihrem Leben zufrieden sind, nicht was andere denken.

