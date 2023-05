Sie erobern jetzt mit Ihren stärksten Qualitäten die Menschen, obwohl Sie nicht unter einem direkten Einfluss der magischen Venus stehen. Aber der Partner spürt, was Sie in einer Beziehung zur echten Partnerin macht – dieses Verantwortungsbewusstsein, diese Zuverlässigkeit, diese Fürsorge, die Ihre Persönlichkeit ausmachen. Das schmiedet Sie mit den Menschen an Ihrer Seite zusammen – alles ist jetzt möglich, die neue Liebe, das neue Vertrauen in der Partnerschaft oder auch die wertvolle Freundschaft. Verstärken Sie Ihre Anziehungskraft mit einem Ritual: Schicken Sie Ihre Gedanken und Wünsche am Valentinstag hinauf zur Venus, wenn über Ihnen der Abendstern am Himmel aufgeht.

