Sie faszinieren, verzaubern, werden bewundert. Mit der magischen Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen ziehen Sie das andere Geschlecht an. Betonen Sie Ihre hocherotische Ausstrahlung, lassen Sie Ihre Lebensfreude, Ihr warmherziges Wesen spielen, wenn Ihnen jetzt in ganz besonderen Glücksmomenten Menschen begegnen, die auch Sie faszinieren oder zu denen Sie sich auch schon länger hingezogen fühlen. Es sind Tage der großen Liebe, Sie müssen sich nur öffnen. Ein kleines Ritual wird Ihre Anziehungskraft noch verstärken: Kleben Sie einen Zettel an Ihren Spiegel im Bad – Aufschrift: „Du bekommst, was du willst.“ Verharren Sie in diesem Bewusstsein jeden Morgen vor dem Spiegel.

