Die magische Venus ist wie eine Herausforderung an Ihr Leben – sie steht in starker, beflügelnder Opposition zu Ihrem Sternzeichen und bringt die Liebe in Ihren Alltag. Sie lassen Ihren bezaubernden Charme spielen, gehen auf die Menschen offen zu, kontaktfreudig, verlockend. Was für ein Traum, sich wieder einmal so richtig unvernünftig neu zu verlieben! Möglich ist aber auch, dass mehr daraus wird, wovor Sie in letzter Zeit immer wieder geflüchtet sind. Vielleicht überwinden Sie jetzt diese letzte Hürde zum Glück, wenn Sie in einem Ritual Ihren Liebestraum zum Himmel schicken: Schreiben Sie dazu die Fehler, die Sie bislang von Menschen trennten, auf einen Zettel, und verbrennen Sie ihn.

