Jupiter-Horoskop: Eine magische Woche beginnt

Sie stehen unter einem eher schwachen Einfluss von Sonne und dem Mond in den Fischen. Und der Jupiter übt im Quadrat zu Ihnen einen zwanghaften Druck auf Ihr Sternzeichen aus. Was Sie manchmal etwas ungestüm auf Ihr Ziel losrennen lässt. Sie können nicht abwarten, Sie wollen alles jetzt, sofort. Dennoch bringt Ihnen diese magische Woche viel.

Ihr Jupiter-Glück: Sie sind von Begeisterung erfüllt, haben enorme Zuversicht, was Sie im Beruf sehr weit bringen kann. Sie überzeugen die anderen Menschen von sich. Ihre Dynamik, Ihr Engagement beeindrucken. Nur mit dem Geld müssen Sie jetzt etwas vorsichtig sein, da Sie zum Leichtsinn, sogar zur Verschwendung neigen.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Den ersten Schritt, die Entscheidung eher zwei mal überlegen. Vergeuden Sie nicht Ihren Schwung, den Ihnen auch der Mars in der Waage schenkt. Kämpfen Sie nur für Ziele, die sich wirklich lohnen. Gönnen Sie sich Ruhe, gehen Sie in sich, dann werden Sie genau spüren, was jetzt zu tun ist. Besonders neue Ziele, ein neues Angebot, eine neue Herausforderung bringen Ihnen jetzt viel. Nicht zögern, handeln.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

