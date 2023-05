Jupiter-Horoskop: So nutzt der Zwilling die magische Woche

Die Glückskonstellation der magischen Woche hat keinen direkten Einfluss auf Sie. Das heißt: Jupiter wirkt sich eher schwach auf Sie aus – und die Sonne und der Mond setzen Sie im Quadrat unter Druck. Sie neigen zur Rechthaberei und dazu, sich zu verzetteln. Wenn Sie sich aber konzentrieren, kann diese Woche viel in Ihrem Leben verändern.

Ihr Jupiter-Glück: Ihre geistige Beweglichkeit und Ihre Schnelligkeit bringen Ihnen im Beruf und bei Geschäften große Vorteile. Sie handeln, bevor die anderen angefangen haben, über ein Problem nachzudenken. Sie werden eine große Möglichkeit erkennen, die Ihre Kollegen , Ihre Konkurrenten übersehen. Ergreifen Sie das Glück.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Nutzen Sie jede kleinste Chance, auch wenn die Ihnen noch so minimal, so nebensächlich vorkommen mag. Denken Sie immer daran: In Ihrem Leben haben sich schon oft ganz große Veränderungen hinter Kleinigkeiten verborgen, die Sie manchmal übersehen, weil Sie keine Geduld für eine tiefere Beschäftigung mit den Dingen haben. Ein neuer Mensch, eine neue Sichtweise bringen die glückliche Wendung.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Zwillinge!

Ihr chinesisches Horoskop - finden Sie hier!