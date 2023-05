Jupiter-Horoskop: So nutzt die Jungfrau die magische Woche

Sie erleben eine große Zeit. Die Sonne und der Mond stehen Ihnen in herausfordernder Opposition genau gegenüber. Alles drängt auf Aufbruch, auf radikale Veränderung, auf einen Neuanfang, bei dem Ihnen Jupiter mit glücklichen Fügungen beistehen wird. Er steht in einem beflügelnden, aufmunternden Sextil zu Ihrem Sternzeichen. Bleiben Sie dabei bei Ihrer angeborenen Sorgfalt, aber verharren Sie nicht in Pedanterie und verzetteln Sie sich nicht in Einzelheiten.

Ihr Jupiter-Glück: Am besten Sie hätten einen Partner, der sich um die Details kümmert. Das ist jetzt nicht Ihre Aufgabe, sondern die große Idee, die kreative Eingebung. Jupiter schickt Ihnen die Gelegenheit, die große Herausforderung, das unerwartete Angebot, das Ihr Leben verändern wird. Sie bekommen Unterstützung von Menschen, mit der Sie niemals gerechnet hätten. Es wird alles zu Geld , zu Gewinn, was Sie auch anpacken. Sie müssen nur zugreifen und nicht lange grübeln. Denn Chancen lösen sich schnell wie Luftblasen auf.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Sie unterliegen dem Hang, mit nichts zufrieden zu sein. Den müssen Sie in den nächsten Tagen abschalten. Freuen Sie sich über den kleinen Gewinn. Er zieht den Großen nach. Sie müssen nur abwarten können, ein Schritt nach dem anderen, ganz konsequent auf ein Ziel losgehen. Ausharren, fleißig und beharrlich vorwärtsgehen, das ist Ihre Stärke .

