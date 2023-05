Jupiter-Horoskop: So nutzt der Stier die magische Woche

Sie gehören zu den großen Gewinnern der Woche. Der Glücksplanet Jupiter fördert Sie in einem beflügelnden Sextil zu Ihrem Sternzeichen. Und auf der anderen Seite unterstützen Sie der Mond und die Sonne auch im Sextil zu Ihnen. Sie sind geradezu eingerahmt von den positiven Kräften der magischen Woche. Vergessen Sie, was Ihnen Sorgen machte. Sie haben alle Chancen .

Ihr Jupiter-Glück: Machen Sie einen Schlussstrich, nicht zurückdenken, nicht am Alten kleben. Wenn Sie bisher mit Ihren künstlerischen Fähigkeiten, kreativen Talenten nicht so recht ankamen, jetzt setzen Sie sich durch. Neue Freunde, neue Ideen bieten Ihnen einen ungeahnten Weg zur Verwirklichung. Vertrauen Sie Glücksmomenten.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Glauben Sie an sich selbst und Ihrem Können. Kleben Sie nicht so krampfhaft am finanziellen Gewinn, sondern sehen Sie vor allem die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, den Stolz auf das, was Sie geschafft haben. Dann werden Sie auch das Glück erleben, sich mit eigenem Können durchzusetzen – und dann kommt das mit dem Geld wie von selbst. Betrachten Sie es als das, was Ihnen zusteht.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Stier!

Ihr Jahreshoroskop 2014!