Jupiter-Horoskop: So nutzt der Fisch die magische Woche

Sie sind ein Glückskind der Woche, alles ist möglich für Sie, alles weist auf den großen Wandel zum Guten hin, den Sie erleben werden. Die Sonne und der Neumond leuchten aus Ihrem Zeichen, in umarmender, aufbauender Konjunktion zu Ihrer Geburtssonne. Und gleichzeitig nimmt Jupiter ein beflügelndes Trigon zu Ihnen ein. Was wollen Sie mehr, besser geht es nicht. Sie stehen im Zentrum der glücksbringenden Energien.

Ihr Jupiter-Glück: Manchmal wird Sie jetzt das Gefühl überkommen, dass Sie vom Glück begünstigt sind und dass Sie für Ihr bisheriges Leben sehr dankbar sein können. Das erfüllt Sie mit neuem Selbstvertrauen und Mut und vor allem mit Glauben an Ihre kreativen Talente. Das ist sehr wichtig, denn Sie werden es jetzt nicht nur zu kreativen Höchstleistungen bringen. Sondern Sie werden durch glückliche Zufälle Menschen begegnen, die Ihre Talente richtig einschätzen und Sie weiterbringen. Überhaupt ist Ihr Leben von diesen denkwürdigen Begegnungen gesegnet, Sie können Menschen von sich überzeugen, von sich begeistern. Ihr Glück kann Ihnen jetzt in allem begegnen. Es wird Ihnen Geld bringen, Erfolg oder auch Liebe.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Setzen Sie auf Ihre wunderbare Ausstrahlung, die jetzt alle Menschen einnimmt. Sie strahlen so viel Vertrauen aus, innere Güte und auch Balance. Sie sind mit sich und der Welt zufrieden und das merkt man Ihnen an, das strahlen Sie aus, damit verzaubern Sie die Menschen. Lassen Sie sich durch niemand verunsichern. Sie fühlen genau, was Sie tun müssen – auch Neptun hilft Ihnen dabei, der Ihnen jetzt schier hellsichtige Eingebungen schickt. Vertrauen Sie Ihrer Intuition.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

