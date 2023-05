Jupiter-Horoskop: So nutzt die Waage die magische Woche

Die Sonne und der Neumond in den Fischen stehen im kühlen Quinkunx zu Ihrem Sternzeichen, haben also einen eher schwachen Einfluss auf Sie. Und der Jupiter übt im Quadrat Druck auf Sie aus, so dass Sie das Glück, die Wende in Ihrem Leben erzwingen wollen. Und dennoch wird die Glückskonstellation der Woche viel verändern, weil Sie kämpferischer gestimmt sind, endlich nicht mehr zögern, sondern wichtige Entscheidungen sofort, ganz spontan treffen.

Ihr Jupiter-Glück: Sie finden die richtigen Argumente bei den richtigen Menschen, um mit Ihren künstlerischen, enorm kreativen Anlagen endlich einen Durchbruch zu schaffen. Es kann die ganz große Wende in Ihrem Leben bringen, in dem Sie sich nun selbst verwirklichen und nicht mehr an Ihren Talenten vorbei leben und sich unausgefüllt fühlen. Es wird sich etwas ergeben, was Sie auf den richtigen Weg bringt, der Sie zum Erfolg, zur allgemeinen Anerkennung führen wird. Aber Sie müssen viel dafür tun.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Geben Sie sich nicht mit halben Lösungen zufrieden, nicht mit dem bisschen Geld, das Ihr Leben zwar leichter machen kann, aber nicht verändern wird. Gehen Sie aufs Ganze, fordern Sie, was Ihnen zusteht. Verlassen Sie sich dabei vor allem auf Ihr Gespür für den richtigen Augenblick und die richtige Taktik. Mit Sturheit erreichen Sie nichts, mit Raffinesse alles.

