Der einmalige Glücksgriff ist jetzt möglich

Sie haben das große Glück eingefangen. Der magische Pluto steht in einer starken, herausfordernden Opposition zu Ihnen und der Merkur im beflügelnden Trigon. Vertrauen Sie ganz auf Ihre Wunschkräfte in der Nacht der Wunder. Glauben Sie an das und setzen Sie auf das, was Sie vielleicht längst als Illusion abgetan, verdrängt haben. Glückliche Fügungen wenden Ihr Leben.

Ihr Glück: Sie finden für alles und jeden die richtigen Worte. Ihr freundliches, fürsorgliches Wesen gewinnt die Sympathie vieler Menschen. Sie dominieren im Job, in der Familie, zwischen Freunden. Ihre bezaubernde Art bringt Ihnen viele Erfolge ein. Sie werden von wichtigen Leuten gefördert und unterstützt. Sie ziehen einfach das Glück an.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Sie werden es als Zufall empfinden, wenn Ihnen plötzlich ein Freund, eine Nachricht im Fernsehen die Idee zu einer neuen Geldquelle eröffnet. Glückliche Fügungen können Ihr Leben radikal verändern. In der Nacht der Wunder schenkt Ihnen ein magischer Merkur den genialen Einfall, der den Durchbruch Ihrer künstlerischen Ambitionen einleiten wird, Sie begeistern und überzeugen einflussreiche Menschen.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenkt Ihnen die Venus, die Sie den ganzen August über beflügelt und verhätschelt. Sie können sich neu verlieben, aber auch im Spiel gewinnen. Ein einmaliger, großer Glücksgriff ist möglich.

