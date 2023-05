Eine spontane Eingebung bringt Ihnen viel Geld

Sie haben ein Problem: Der magische Merkur im Quadrat nimmt Ihnen die Leichtigkeit, die Sie brauchen, um Ihre Wünsche zum Himmel zu schicken. Sie gehen zu verbissen in diese Nacht, Sie setzen sich selbst unter den Druck, an sich selbst zu glauben - das nimmt Ihnen Ihre unbekümmerte Art, die Sie stark macht. Bleiben Sie sich selbst treu, bleiben Sie so locker und unbekümmert, wie Sie sind. Dann wird Ihnen alles gelingen.

Ihr größter Glücksmoment: Der Mond in herausfordernder Opposition zu Ihnen stärkt Ihre Intuition, auf die Sie sich in dieser Wunder-Nacht verlassen sollten. Tun Sie, was Sie tief in sich spüren, auch noch am Freitag, den 12. August. Sie fühlen sich frei, so herrlich frei. Entscheiden Sie jetzt, wie es Ihnen eine spontane, plötzliche Eingebung sagt. Und das bringt Ihnen Geld.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenkt Ihnen natürlich die Wunschnacht. Aber lassen Sie sich auch vom Mars in Opposition zu Ihnen antreiben. Sie haben die Idee, die Sie selbstständig machen kann - ohne Chef, ohne Nörgeleien, ohne Druck. Packen Sie zu. Es kann gelingen.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: Lassen Sie sich nicht vom Mars zu einem schnellen Abenteuer hinreißen. Es ist jetzt nicht Ihre Zeit für Gefühle. Bauen Sie auf Ihre Tatkraft, fordern Sie ruhig mehr Geld, die bessere Position im Beruf. Es klingt sehr überzeugend, was auch immer Sie sagen.



