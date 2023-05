Ihre einnehmende Mütterlichkeit erwacht, die Ihnen diese ganz besondere Ausstrahlung gibt. Jugend, Schönheit, Lebensmut, der sich auf Menschen, die Sie zärtlich umsorgen, überträgt. Sie sind jetzt der in sich ruhende Mittelpunkt jeder Familie, aber auch unter den Kollegen im Job.

Was Ihnen der Mars gibt: Auch wenn der Planet der Durchsetzungskraft einen eher kühlen Einfluss auf Sie hat, wachsen Sie, blüht Ihre hingebungsvolle Persönlichkeit auf. Sie dominieren die Gesellschaft von Freunden und Kollegen. Ihre Schönheit fesselt, stehen Sie zu Ihrem empfindsamen Wesen. Es macht Sie aus, macht Ihre wahre innere Faszination aus.

Was Sie erreichen werden: Sie wachsen in Ihre Rolle als große Mutter hinein, nicht nur in der Familie, auch unter Nachbarn und Freunden. Man liebt Sie, man kommt zu Ihnen, sucht Ihren Rat, wenn man im Leben nicht mehr weiter weiß. Es wird Sie erfüllen.

Ihr Glücksmoment: Vielleicht sind Ihnen Ihre Kinder entglitten oder Sie finden nicht mehr den richtigen Kontakt zu Ihren Freunden. Jetzt werden Sie erfahren, wie sehr man Sie liebt und schätzt. Sie erleben dabei einen tief berührenden Moment.

