Krebse besitzen einen sehr toleranten Türsteher (Schütze). Das führt dazu, dass sie mehr als andere Menschen das, was in ihnen vorgeht, zeigen, Ihre Gefühle und alles andere, was sie beschäftigt. Und sie sind furchtbar leicht beeindruckbar, können manchmal nicht einmal einen tragischen Film ansehen, ohne zu weinen. Das alles wieder ist der Grund, warum sich Krebse manchmal völlig aus der Welt zurückziehen. Sie wollen sich schützen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

