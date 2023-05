Der Türsteher von Löwe-Menschen hat Steinbock-Format, denn ihr sechstes Solarhaus liegt in diesem Sternzeichen. Das hat zur Folge, dass das, was ein Löwe kundtut, also nach außen dringt, immer Format hat. Daran ist nicht zu rütteln. Umgekehrt kann sich ein Löwe dermaßen resolut gegen Einflüsse von außen schützen, dass zum Beispiel Kritik gnadenlos an ihnen abprallt. Natürlich macht man mit dieser Strategie in der Gesellschaft eine gute Figur.

