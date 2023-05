Der magische Pluto in Opposition zu Ihnen und die Venus im beflügelnden Trigon fordern Ihre Stärken heraus. Sie wurden in einem vorigen Leben unterdrückt – jetzt müssen Sie Ihre warmherzige, fürsorgliche Persönlichkeit ausleben können, um endlich glücklich zu werden. Raus aus der Opferrolle.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Das Zentrum Ihres Lebens, der Ort des Glücks ist die Familie. Sie brauchen die Geborgenheit, die Sie in einem vorigen Leben vermissten. Sie brauchen die Heimat, in der Sie sich entfalten können. Fremde Städte, Hochhäuser machen Sie unglücklich, weil sich Ihre Seele in der anonymen Welt daran erinnern wird, dass Sie einst vertrieben wurden und sich fremd fühlten wie ausgesetzt.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Nur ein Partner, nur eine intakte Familie, in der Sie Ihre Gefühlstiefe entwickeln können – das ist Ihr Ziel. Sie müssen zur Übermutter dieser Menschen heranwachsen.

