Die klassischen Krebse sind sehr empfindsame, empfindliche, sensible und oft auch überaus ängstliche Menschen, die ein großes Schutzbedürfnis besitzen und sich deshalb auch immer wieder in ihr Privatleben zurückziehen. Die Familie ist ihnen heilig und nichts bereitet ihnen mehr Kummer und Sorge wie die Angst, dass einem Familienmitglied etwas Schlimmes passieren könnte. Wird diese Angst, die auf dem Boden der übergroßen Fürsorglichkeit des Krebses weiterwachsen kann, nicht eingebremst und bewältigt, kann der Krebs seelisch und körperlich ernsthaft krank werden. Die Depression ist in unserer Zeit die größte Gefahr für ihn. Viele Krebse sehen sich jetzt und in den vergangen Jahren mit Pluto konfrontiert. Er will, dass die tiefere Ursache dieser Ängste bearbeitet und bewältigt wird. Krebse müssen insbesondere die Verletzungen ihrer Kindheit heilen, da diese sonst ihr Leben blockieren und die Ängste eben übermächtig werden lassen.

