Zwillinge sind überaus lebendige, kontaktfreudige und offene Menschen, die aufgrund ihrer Fröhlichkeit und Offenheit noch relativ wenige Ängste besitzen. Auch leiden sie wenig unter Argwohn und Misstrauen und sehen auch die positiven Ansätze und Entwicklungen in unserer Zeit, was ein guter und natürlicher Schutz vor zermürbenden Ängsten sein kann. Was vor allem für Zwillinge nicht gut ist, ist die Reizüberflutung durch die Medien, da Zwillinge alles offen aufnehmen und in sich hineinsaugen. Diese vielen Schreckensmeldungen schüren Ängste und zerren vor allem an den eher schwach angelegten Nerven der Zwillinge, die sich daher oftmals am Rande des Burnouts befinden. Plötzlich taucht dann auch die Angst auf, alles nicht mehr schaffen und bewältigen zu können, was normalerweise überhaupt nicht typisch Zwillinge ist, die zu den vitalsten und belastbarsten Sternzeichen gehören. Aber Vorsicht, die Nervenüberreizung führt zur Angst.

