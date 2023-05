Krebs gehört zu den Zeichen, zu denen Sonne, Pluto, Mars und Jupiter kritisch stehen. Also das volle Programm in dieser Woche. Doch Bangemachen gilt nicht. Die größte Gefahr für den Krebs besteht darin, dass er sich vom Ärger und der Aggression, die zeitweise in seinem Umfeld zu beobachten sein dürften, zu sehr beeindrucken und anstecken lässt. Doch glücklicherweise meint es der Mond gut mit dem Krebs. Am Montag und Dienstag steht dieser im befreundeten Skorpion und hilft zu positiven Gefühlen zu finden. Hervorzuheben ist vor allem die Verbindung des Mondes mit Venus am Montagabend, was gerade bei Krebsen überraschendes Liebesglück und Näherkommen in Freundschaften und sonstigen menschlichen Verbindungen verspricht. Dieser Abend sollte also sehr bewusst und gezielt für Begegnungen und Treffen genutzt werden, die besonders am Herzen liegen. Auch wenn es sehr emotional wird, so lassen sich jetzt doch Versöhnungen herbeiführen und Meinungsverschiedenheiten ausräumen, bevor diese weiter eskalieren und in Zerwürfnissen enden.

