Zwillinge bleiben von Mars und Pluto zumindest im direkten Einflussbereich verschont. Das größte Plus ist der seit kurzem günstige Jupiter, der sich jetzt im besten Winkel zu den Zwillingen befindet und über viele Probleme und Schwierigkeiten erhebt. Zumindest lassen sich auftauchende Krisensituationen leichter als sonst bewältigen. Trotzdem müssen auch Zwillinge die Gefahren und die kritische Zeitqualität dieser Woche beachten. Schwierig ist vor allem der weiterhin kritische Saturn in Opposition zu werten, der sich in solchen Zeiten schon einmal stärker aufbauen und noch spürbarer werden kann als sonst. Doch auch hier haben Zwillinge Glück. Zu Wochenbeginn nimmt die Sonne im Sextil dem Saturn die Schwere, was einsichtig, konzentriert und besonnen macht. Mit dieser Kraft kann die Woche sehr gut angegangenen und bewältigt werden. Wenn in der Familie oder am Arbeitsplatz Probleme auftauchen sollten, sind jetzt Zwillinge und ihr kluger Rat gefragt. Das Geschenk der Zeit sind tolle Gedanken und Ideen, vor allem durch den günstigen Merkur.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop