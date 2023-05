Ein alter Traum kommt hoch, von einem Menschen, der für Sie kämpft, bei dem Sie sich gänzlich aufgehoben fühlen, daheim, geborgen. Er lässt Sie nicht los, auch wenn der magische Mond nur in einer sehr kühlen Beziehung zu Ihnen steht. Aber die Stimmung dieser Zeit weckt Ihr Bedürfnis nach Liebe, nach Zärtlichkeit. Ihre Sehnsucht danach ist übermächtig.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Vielleicht sind Sie Ihrer Zwillingsseele, dem Menschen, der Sie vollkommen ergänzt, bereits in einem vorigen Leben begegnet. Diese karmische Verstrickung bestimmt Ihre innere Gewissheit, dass es diesen Menschen geben muss, der Sie versteht, der Sie so sein lässt, wie Sie wirklich sind, der das Beste aus Ihnen herausholt. Sie fühlen, dass Sie diesem Menschen jetzt nahe sind.

Was die große Liebe verändern wird: Ihr Seelenpartner tritt leise in Ihr Leben, unsagbar sanft, betörend liebevoll – so wie Sie selbst sind. Sie fühlen sich zu ihm hingezogen, wie verzaubert, aber es ist durchaus möglich, dass Sie aneinander vorbei gehen werden. Weil Ihre extreme Vorsicht, Ihre Schüchternheit Sie voneinander trennt. Auch wenn die derzeitige Stimmung die Menschen öffnet, zusammenführt. Lassen Sie sich davon anstecken, mitreißen.

