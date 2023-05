Sie sind das Glückskind der Woche. Besser können die Sterne nicht stehen. Der magische Vollmond in Ihrem Zeichen, dazu der beflügelnde Einfluss von Venus, Mars und Jupiter bringen Sie der größten Liebe Ihres Lebens ganz nahe. Sie schweben durch diese Adventstage, heiter, kontaktfreudig und umwerfend charmant. Es liegt nur an Ihnen, ob Sie sich jetzt unsterblich verlieben. Alles spricht dafür.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Ihr Seelenpartner ist unter den Menschen, die Ihnen täglich begegnen. Ein Freund vielleicht, ein Kollege, der Nachbar, der Sie so unbekümmert, spielerisch umwirbt, wie Sie selbst sind. Aber dennoch tiefe Gefühle in Ihnen zum Klingen bringt. Möglich, dass Sie sich schon einmal sehr nahe kamen, aber da war die Zeit noch nicht reif dafür. Ihr unverbindliches Wesen verhinderte, dass daraus mehr wurde.

Was die große Liebe verändern wird: Die Seele, die Ihre Seele berührt, lässt heftige Leidenschaft in Ihnen aufkommen, die Sie mitreißt, die keine Fragen, Bedenken, Zweifel mehr zulässt. Sie sind einfach nur verliebt, jenseits aller Vernunft, nichts hält Sie mehr zurück. Wenn Sie auch bislang fesselnden Gefühlen aus dem Weg gegangen sind, werden Sie sich jetzt diesen übermächtigen Emotionen ergeben, die Ihnen ein Stück Freiheit rauben. Sie lassen sich gerne dominieren, sehnen sich danach.

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 8. und 9. Dezember passiert etwas, was ganz neue Gefühle in Ihnen weckt. Gute Gefühle, die Sie beflügeln, Mut und Kraft geben, ein ganz altes Problem zu überwinden. Am 13. Dezember werden Sie eine Entscheidung treffen, die Ihnen tiefe Zufriedenheit bringt. Sie erleben wahres Glück.

