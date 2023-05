Ihre starke Zeit beginnt mit der Sonne in Opposition zu Ihnen. Weihnachten, so wie Sie es sich schon immer erträumt haben. Die Familie von tiefen Gefühlen zusammengehalten. Und Sie das geliebte Zentrum dabei.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Ihre starke Mütterlichkeit, Ihr fürsorgliches Wesen erwachen. Mit dieser tief berührenden Ausstrahlung werden Sie die Anerkennung und den enormen Respekt der Menschen gewinnen. Eine Sehnsucht nach Liebe bestimmt, was Sie tun – auch noch in den nächsten Wochen.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Das Jahr erwacht mit starken Gefühlen. Ein Gewitter von Emotionen, das auf Sie herabstürmt. Soll ich ihn anrufen, soll ich cool bleiben? Sollen Sie, klammern Sie nicht, dann wird das, was Venus Anfang Januar in Ihr Leben trägt, zur großen Liebe Ihres Lebens. Das Sonnenjahr wird Ihr Leben vollkommen auf den Kopf stellen. Hohe Geldgewinne sind im März und ab dem 11. Oktober möglich.

