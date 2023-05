Sie haben Glück, der Mond und die Venus verzaubern diese Tage. Sie könnten die Welt umarmen, tiefe Muttergefühle und ein gewinnendes Wesen verbinden Sie mit Ihrer Familie. Sie spüren, dass auf die geliebten Menschen in Ihrer Nähe Verlass ist.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Sie fühlen sich wie selten zuvor daheim in Ihrer Familie. Möchten jedem zeigen, wie sehr Sie ihn ins Herz geschlossen haben. Und es gelingt Ihnen auch, denn Sie finden in jeder Situation die richtigen Worte. Besondere Glücksmomente werden jeglichen alten Streit vergessen lassen. Ihr Geschenk der Sterne, das Ihr Leben auch noch in den nächsten Wochen bestimmen wird.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Eine bezaubernde Persönlichkeit, die dieses Sonnenjahr aus Ihnen herausholen wird. Damit faszinieren Sie die Menschen, überzeugen, gewinnen Sie. Die große Anerkennung im Beruf, endlich die Selbstverwirklichung gehören dazu. Genauso wie ein ganz besonderes Glückserlebnis zwischen dem 7. und dem 21. Juni, streichen Sie diese Daten im Kalender rot an, spielen Sie in diesem Zeitraum im Lotto, alles ist möglich.

