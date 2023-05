Ihr Liebesjahr erwacht, zu dem eine verführerische Venus dieses 2017 verwandelt. Sie sind schon mittendrin, spüren es, wie Ihre besten Qualitäten erwachen – die Fürsorge, die umwerfende Mütterlichkeit, mit der Sie Ihre Liebsten bis Anfang Februar umsorgen. Starke, tiefe Gefühle reißen Sie in einem feurigen April mit, auch im Juni bis Anfang Juli und dann in der schönsten Sommerzeit, von Juli bis zum 25. August, wenn die Venus aus Ihrem Sternzeichen strahlt. Die aufregende, spannende Urlaubsliebe ist möglich, aber auch die Begegnung mit dem Menschen, der Ihre Seele berührt. Tiefe Blicke erfassen Sie, Gefühle, so intensiv, dass Sie wehtun – und Sie wissen, dass Sie auf diesen einen Partner ein Leben lang gewartet haben. Liebe, wie ein Versprechen, das zwischen dem 20. September und 13. Oktober auf eine sehr stabile Basis gehoben wird. Sie entscheiden, was daraus wird – spätestens in einem sehr bewegenden, leidenschaftlichen November.

