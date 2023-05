Ein Jahr, das Ihre starke Persönlichkeit zum Leuchten bringt, Ihr umarmendes Wesen, Ihre Herzlichkeit – die die Menschen schon im Februar und März und in einem feurigen Mai gleich noch einmal anziehen wird. Mit der Venus im Trigon zu Ihnen sprühen Sie vor Charme, man liebt Sie, sucht Ihre Nähe, bewundert Sie. Naheliegend, dass dabei tiefere Gefühle entstehen. Es liegt an Ihnen, was daraus wird. Im Juli mit einer sehr heiteren, verspielten Venus in den Zwillingen mag es noch beim aufregenden Flirt bleiben – aber zwischen dem 26. August und dem 19. September schaut es schon nach mehr aus. Ja, wenn die Venus aus Ihrem Sternzeichen glüht, werden Sie sich sicher verlieben, vielleicht erleben Sie auch eine neue Nähe und Geborgenheit mit Ihrem Partner, die Sie in Ihrer Beziehung in letzter Zeit vermissten. Sicher ist, es werden Sie tiefe Gefühle erfassen, fesseln, die aber so intensiv sind, dass sie vielleicht auch Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen.

