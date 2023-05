Sie brauchen den starken Partner, der keine Zweifel kennt und der in sich ruht. Er lässt die große, umsorgende Übermutter in Ihnen erwachen – die fürsorgliche Partnerin, die seine geheimsten, in seinem Innersten verborgenen Talente erspürt, hervor lockt und fördert. Allein mit Ihrem zärtlichen, anschmiegsamen liebevoll mütterlichen Wesen. Sie machen Großes aus dem Tatmenschen, dem Macher, der im Alltag vorwärts stürmt, unermüdlich kämpft und am Abend zu Ihnen ins Nest zurückkehrt, ein Skorpion vielleicht oder auch ein Stier. Sie werden beide miteinander wachsen, Sie werden sich eine Zukunft aufbauen und eisern zusammenhalten. Ihre Gemeinschaft gegen den Rest der Welt. Sie haben das Talent, das zusammenführende Wesen, um dieses starke Gemeinschaftsgefühl in einer Partnerschaft erwachen zu lassen. Es macht Sie in diesem Sonnenjahr zur Erfolgsfamilie.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop