Sie brauchen die kluge, lockere, lebendige Freundin, mit der Sie etwas verrückte Einfälle spontan realisieren und Stunden im Café verquatschen können. Eine Rolle, der ein Partner eher selten entspricht. Es sei denn, er hat ein ähnlich hellwaches, emotional unabhängiges Wesen wie Sie – mit einem leichten, heiteren Gemüt, der mit Ihnen Nächte lang diskutieren, neugierig am Weltgeschehen Anteil nehmen wird. Ohne dabei tiefer gehende eigene Probleme aufkommen zu lassen, aber all das Dunkle und Düstere auszuklammern, was Sie selbst betreffen könnte. Diese bewegten, einfallsreichen Diskussionsrunden mit einem Löwen oder einem Widder vielleicht holen die besten Eingebungen und Blitzideen aus Ihnen heraus, die Sie 2017 erfolgreich machen. Mitte Juni, aber auch schon im Mai haben Sie die besten Chancen, diesem Menschen zu begegnen, wenn er nicht jetzt schon an Ihrer Seite ist.

