Sie träumen von Liebe – vielleicht unzufrieden, enttäuscht von der mangelnden Nestwärme und Geborgenheit in der eigenen Beziehung. Die magische Venus im drängenden Quadrat zu Ihnen setzt Sie unter Druck. Aber der besondere Zauber dieser Tage kann Ihre tiefen Sehnsüchte erfüllen, Ihren hohen Ansprüchen in der Partnerschaft gerecht werden. Sie erleben die Liebe, die Nähe und die Wärme, von der Sie träumen, wenn Sie nicht wieder vollkommen wirklichkeitsfremden Illusionen nachhängen. Ihr Ritual: Schreiben Sie Ihre Wünsche auf einen Zettel, daneben all das, was bisher diese Träume verhindert hat. Zerreißen Sie Ihre Notizen in kleine Stücke und lassen Sie am Valentinstag Ihre Träume fliegen.

