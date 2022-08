Als wäre die Löwe-Saison nicht sowieso schon aufregend und ereignisreich genug für die Sternzeichen, erwartet sie am 8. August noch ein wichtiges astrologisches Ereignis. Das Löwentor öffnet sich und damit bietet sich die besondere Gelegenheit, sich genauer mit seinen Wünschen und Träumen auseinandersetzen.

Was ist das Lion's Gate Portal?

Das Lion's Gate Portal, auf Deutsch auch Löwentor, ist nicht etwa ein Einzelphänomen im Jahr 2022. Tatsächlich kommt es zu dieser speziellen Konstellation jedes Jahr und immer am 8. August. Dann nämlich stehen die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe, der Stern Sirius und die Sterne des Oriongürtels in einer Linie, wodurch eine spezielle Energie freigesetzt wird.

Die besondere Bedeutung der Zahl Acht

Doch diese Energie geht nicht nur einher, mit der Konstellation, sondern auch mit dem Datum, an dem sie sich ereignet. In der Astrologie ist die Zahl Acht ein Symbol für die Unendlichkeit und in der Numerologie außerdem symbolisch für den Übergang zur spirituellen Welt. Allerdings bedeutet sie auch Kraft, Energie und Ermächtigung. Das achte Haus ist außerdem dem Sternzeichen Skorpion zugeordnet, das bekanntlich analytisch denkt und diszipliniert ist. Vor allem aber gibt ein Skorpion nicht auf.

Es lohnt sich daher zu dieser Zeit des Jahres immer, voller Vorfreude in die Zukunft zu blicken und sich mit dem zu beschäftigen, was man sich für die Zukunft wünscht.

So nutzen Sie die Energie des Löwentors

Wenn sich am 8. August das Löwentor öffnet, sollten Sie den Blick nach innen richten. Kommen Sie zur Ruhe und geben Sie sich Zeit, um Ihre Wünsche und Pläne richtig zu formulieren. Yoga und Meditation können dabei helfen, sich richtig einzustimmen und den Prozess der Manifestation zu erleichtern. Dies müssen keine Aktivitäten sein, die Sie allein machen. Sie können der Energie dieses astrologischen Ereignisses auch mit Ihnen wichtigen Menschen nachspüren.

