Venus und Neptun befinden sich in einem aus Löwe-Sicht neutralen Winkel. Nur Saturn nimmt im wohlwollenden Trigon Kontakt mit einigen Löwen auf. Das heißt, dass die meisten Löwen relativ gefestigt dieser schwierigen Konstellation begegnen dürfen. Es wird sie so schnell nichts aus der Fassung bringen. Dennoch kann diese etwas nüchterne und kopflastige, wenig warme Venus in der Jungfrau, die jetzt auch noch von Saturn ausgebremst wird, den Löwen schon ein wenig die gute Stimmung vermiesen. Und auch das Essen und Trinken könnten in diesen Tagen nicht so gut wie sonst schmecken. Was also tun? Zunächst gilt es alle Erwartungen herunterzuschrauben, ohne dabei gleich Trübsal zu blasen. Am besten können Löwen eventuell auftauchende miese Stimmung und Unzufriedenheit noch mit sportlicher Betätigung erfolgreicher bekämpfen. Es ist ja schließlich Wochenende und am Samstag den 13. ist der Mond noch im befreundeten Schützen und lädt geradezu zu aktiver Erholung ein. Ihrem Partner gegenüber sollten sich Löwen auf keinen Fall herrisch und zu dominant zeigen. Das könnte der jetzt in den falschen Hals bekommen.



