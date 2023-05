Venus, die die Hauptrolle in diesem Geschehen spielt, befindet sich in der Jungfrau und wird von Neptun im Gegenzeichen und von Saturn im Quadrat ausgebremst und attackiert. Das heißt, dass sicher nicht alle, aber relativ viele Jungfrau in Liebesdramen verwickelt werden. Daher gilt es für Jungfrau doppelt wachsam in diesen Tagen zu sein. „Der Weise regiert seine Sterne“ sagte einmal ein berühmter Astrologe und er meinte damit, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand nehmen sollten, indem wir eben bewusst gegen negative Strömungen und Neigungen angehen. Wer in diesen Tagen schlecht drauf ist, sollte tunlichst darauf achten, die Schuld für seine Unzufriedenheit nicht bei seinem Partner zu suchen. Das wäre unter den gegebenen Planetenkonstellationen ein Kardinalfehler. Wer das Gefühl hat abgelehnt zu werden oder zu wenig Beachtung zu finden, sollte immer erst die Verantwortung dafür bei sich selbst suchen. Ein Fehler wäre es auch, jetzt in Liebesdingen eine Entscheidung zu treffen, vor allem wenn diese sich gegen eine Verbindung richtet. In diesem Falle gilt der goldene Ratschlag, erst einmal zwei oder noch besser drei Nächte über Trennungsgedanken schlafen und dann schauen, ob diese immer noch präsent sind.

