Das Gefühlsgewitter am Himmel setzt Sie gewaltig unter Druck. Venus und gleichzeitig auch Uranus im fesselnden Quadrat zu Ihnen drängen Sie zu einer Klärung, wenn sich Ihre Familie in einem Streit verstrickte. Der dunkle Mond wirkt ausgleichend.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er lässt Gefühle aufkommen, die Sie einst mit Ihrem Partner verbanden. Oder mit einem geliebten Menschen, von dem Sie sich entfernt, vielleicht sogar getrennt haben. Erinnerungen stürmen auf Sie ein.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: ganz unerwartet wird etwas geschehen, was Sie dem geliebten Menschen näher bringt. Ein Telefonanruf, eine scheinbar zufällige Begegnung. Sie erkennen, welches Geschenk dieser Mensch für Sie war, welche tiefe Zuneigung Sie immer noch mit ihm verbindet.

Was der Glücks-Blitz verändert: Eine neue, tiefe Lebensfreude kommt auf, durchströmt Sie. Sie fühlen sich in Ihrer Familie, in Ihrem neuen Glück geborgen. Als wären Sie nun endlich nach einer langen Reise zu Hause angekommen.

